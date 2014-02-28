Проститутки задушили коллегу шнуром от фена, отомстив ей за любовь с сутенером

Жуткое преступление совершили жрицы любви, оказывающие интимные услуги в Кумертау. Четверка аморальных женщин и двое их дружков предстанет перед судом за убийство «коллеги». Дамы расправились с подругой, посчитав, что она нарушает неписанный трудовой кодекс и предоставляет свое тело бесплатно, составляя конкуренцию «честным» проституткам. Молодую женщину задушили, а тело ее сожгли на местном кладбище.