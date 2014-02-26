Глава Башкирии решил не лишать выпускников республики золотых медалей
26 февраля 2014, 15:34
Президент Башкирии поручил министерству образования республики до конца учебного года изготовить медали для поощрения лучших учеников школ Башкирии. Таким образом Рустэм Хамитов решил исправить несправедливое решение отменить награждение выпускников золотыми и серебряными медалями на федеральном уровне. Отметим, что башкирские знаки отличия никакой роли при поступлении в вуз играть не будут, а станут лишь приятным комплиментом для отличников.