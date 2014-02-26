mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Башкирии решил не лишать выпускников республики золотых медалей

26 февраля 2014, 15:34
Президент Башкирии поручил министерству образования республики до конца учебного года изготовить медали для поощрения лучших учеников школ Башкирии. Таким образом Рустэм Хамитов решил исправить несправедливое решение отменить награждение выпускников золотыми и серебряными медалями на федеральном уровне. Отметим, что башкирские знаки отличия никакой роли при поступлении в вуз играть не будут, а станут лишь приятным комплиментом для отличников.



#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48