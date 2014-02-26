Глава Башкирии решил не лишать выпускников республики золотых медалей

Президент Башкирии поручил министерству образования республики до конца учебного года изготовить медали для поощрения лучших учеников школ Башкирии. Таким образом Рустэм Хамитов решил исправить несправедливое решение отменить награждение выпускников золотыми и серебряными медалями на федеральном уровне. Отметим, что башкирские знаки отличия никакой роли при поступлении в вуз играть не будут, а станут лишь приятным комплиментом для отличников.