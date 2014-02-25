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Участницы «Мисс Русское Радио Уфа» стали духами полей и лесов

25 февраля 2014, 18:53
Сколько уже было этих конкурсов красоты в Уфе – а все равно никто не сможет сравниться с «Мисс Русское Радио». Размах, красота, стильные декорации, авторские костюмы, фотосессии, выезд на фотопленер в горы, даже своя фотовыставка. Считаю, что пройти все это должна каждая молодая красотка. Просто потому должна, что если пропустит – многое потеряет. К примеру, не отучится от дурной привычки фотографироваться с утиными губами.

Сколько толка от фолка










Роль в доброй сказке













Олег ЧЕРНОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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