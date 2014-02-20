Жилищники, «осчастливившие» жильцов модернизацией, вернут людям деньги

Жители дома № 50, располагающегося на улице Шафиева в Уфе, сумели «выбить» из управляющей компании «УЖХ Октябрьского района» 150 тысяч рублей, которые жилищники потратили на покупку прибора домового учета тепловой энергии. Подобное оборудование закупается только при условии согласия всех квартиросъемщиков, которое они оформляют на общем собрании. Но так как жильцы покупку прибора не обсуждали, суд заставил управляющую компанию вернуть людям деньги.