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«Негативные факты» в фонде поддержки предпринимательства РБ обнаружил сам Маврин

20 февраля 2014, 00:15
В пресс-службе минэкономразвития Башкирии прокомментировали происходящее вокруг республиканского фонда развития и поддержки малого предпринимательства, который курирует «экономическое» ведомство. В республиканском минэкономе утверждают, что уголовное расследование, связанное с размещением на депозитах денег фонда – результат обращения в правоохранительные органы самого министерства, инициировавшего проверку в Контрольно-счетной палате РБ.









#Новости#Политика#Денис Объедкин
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