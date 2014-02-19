«Негативные факты» в фонде поддержки предпринимательства РБ обнаружил сам Маврин

В пресс-службе минэкономразвития Башкирии прокомментировали происходящее вокруг республиканского фонда развития и поддержки малого предпринимательства, который курирует «экономическое» ведомство. В республиканском минэкономе утверждают, что уголовное расследование, связанное с размещением на депозитах денег фонда – результат обращения в правоохранительные органы самого министерства, инициировавшего проверку в Контрольно-счетной палате РБ.