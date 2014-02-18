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Следователи полагают, что знаменитому кардиохирургу кто-то помог уйти из жизни

18 февраля 2014, 23:48
По факту смерти известного кардиохирурга Ильгиза Нагаева возбудили уголовное дело. Следователи подозревают, что мужчине кто-то нанес тяжелые ранения, прежде чем он упал со ступенек у своего дома. Ранее в следственном комитете РБ полагали, что знаменитый врач стал жертвой несчастного случая – и получил смертельную травму, поскользнувшись на крыльце подъезда. Но, похоже, после медэкспертизы пришли к другому выводу.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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