Салават Кутушев будет развивать лоукост-авиацию в Подмосковье

Экс-директор уфимского аэропорта Салават Кутушев стал руководителем управляющей компании «Международный аэропорт «Ермолино»», что располагается на границе Калужской и Московской областей. Это будет четвертый аэродром в московском авиаузле. Проект рассчитан на низкобюджетные перевозки. Оператор проекта авиакомпания UTair рассчитывает запустить гавань в 2017 году, а в 2025-м вывести ее на самоокупаемость, а в 2020 году перевозить 6,5 млн пассажиров в год. В будущем, возможно «Ермолино» с Москвой свяжет ветка «Аэроэкспресса».