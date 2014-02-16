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Салават Кутушев будет развивать лоукост-авиацию в Подмосковье

16 февраля 2014, 15:03
Экс-директор уфимского аэропорта Салават Кутушев стал руководителем управляющей компании «Международный аэропорт «Ермолино»», что располагается на границе Калужской и Московской областей. Это будет четвертый аэродром в московском авиаузле. Проект рассчитан на низкобюджетные перевозки. Оператор проекта авиакомпания UTair рассчитывает запустить гавань в 2017 году, а в 2025-м вывести ее на самоокупаемость, а в 2020 году перевозить 6,5 млн пассажиров в год. В будущем, возможно «Ермолино» с Москвой свяжет ветка «Аэроэкспресса».







Дмитрий КОЛПАКОВ
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#Новости#Политика#Денис Объедкин
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