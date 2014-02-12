В Башкирии осудили отморозков, изуродовавших мужчину, посмевшего заступиться за девушку

Коллегия Верховного суда РБ утвердила приговор трем жителям Салавата – 21-летнему Радику Мухамедьярову, 21-летнему Артему Самойлову и 20-летнему Вадиму Ставарчуку, жестоко избивших 29-летнего Станислава Слепцова, который пытался остановить разгоряченных парней, напавших на девушку. Все мучители ни в чем не повинного парня отправятся в колонию строгого режима на долгие сроки – от восьми до девяти лет.