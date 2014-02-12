Общественный совет при следственном комитете РБ открывает «юридическую клинику»

Члены общественного совета (ОС) при следственном управлении следственного комитета РФ по РБ на состоявшемся в Уфе первом заседании утвердили план мероприятий на 2014 год. В частности, общественники, часть из которых имеют юридическое образование, намерены проводить бесплатные юридические консультации для граждан на базе "юридической клиники" Уфимского филиала Уральской государственной юридической академии, БАГСУ и республиканского СУ СКР, которая успешно работает в башкирской столице.