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Народный фронт составил рейтинг любителей шикарных авто в районных администрациях Башкирии

12 февраля 2014, 13:00
Эксперты Общероссийского народного фронта «За честные закупки» составили рейтинг администраций районов Башкирии, разместивших самые дорогие заказы на покупку автомобилей. Анализ закупок общественники провели с 1 сентября 2013 года по 31 января 2014 года, обнаружив около 200 закупок, большинство из которых находилось в диапазоне от 280 тысяч рублей до 1,2 млн рублей. Третью строчку во всероссийском списке занял Давлекановский район, в котором планировали купить Toyota Land Cruiser 200 за 3,422 млн рублей.








#Новости#Политика#Денис Объедкин
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