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Рустэм Хамитов: «Сегодня «сачков» среди глав регионов и губернаторов нет»

7 февраля 2014, 23:45
Глава Башкирии Рустэм Хамитов примет участие в «губернаторских» выборах, которые в состоятся в регионе 2015 году. Об этом президент РБ сообщил газете «Комсомольская правда», объяснив, что ему нужно завершить «начатые проекты» и не разочаровать людей, которые верят ему. Кроме того, руководитель республики объяснил, отчего он не берет на работу родственников, как он относится к руководству Уфы и почему является сторонником планово-рыночной экономики.
















#Новости#Политика#Денис Объедкин
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