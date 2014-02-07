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Из конкурсной борьбы за пост-сити менеджера Уфы вылетело еще два претендента

7 февраля 2014, 21:25
Число кандидатов на пост мэра Уфы вновь сократилось. В пятницу из борьбы за кресло уфимского градоначальника выбыли председатель регионального отделения партии «Парнас» Рафик Дусалиев и экс-министр экономического развития РБ Николай Пучнин. Эти два кандидата провалили экзамены, которые обязаны сдавать претенденты на главный городской пост. Напомним, сити-менеджера в столице Башкирии утверждают городские депутаты, заключая контракт с претендентом, прошедшим все конкурные испытания, оценку которым дает специальная комиссия.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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