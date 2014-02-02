В Башкирии за одну ночь в огне погибли три человека

Сразу два пожара, в которых погибли люди, произошли в Башкирии в ночь на 1 февраля. В деревне Хамитово Абзелиловского района республики на улице Мира вспыхнул бревенчатый дом. После того, как пламя потушили, выяснилось, что проживавшие в этом доме отец и сын встретили свою смерть в огне. Следователи полагают, что 55-летний мужчина и 27-летний молодой человек курили в постели в состоянии алкогольного опьянения и сами вызвали беду.