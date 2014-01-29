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В интернете опубликуют списки домов, которые будут сносить за счет госсредств

30 января 2014, 01:12
Глава Башкирии Рустэм Хамитов на координационном совещании по обеспечению правопорядка, где обсуждалось переселение из аварийного жилищного фонда, потребовал сделать публичной и прозрачной работу по сносу ветхого жилья, а также пообещал строго спрашивать с чиновников правительства, ответственных за этот вид деятельности. Президент РБ уверен, что следует срочно «поставить заслон всем коррупционным схемам, которые всегда вокруг аварийного жилья крутились».








#Новости#Общество#Денис Объедкин
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