В интернете опубликуют списки домов, которые будут сносить за счет госсредств

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на координационном совещании по обеспечению правопорядка, где обсуждалось переселение из аварийного жилищного фонда, потребовал сделать публичной и прозрачной работу по сносу ветхого жилья, а также пообещал строго спрашивать с чиновников правительства, ответственных за этот вид деятельности. Президент РБ уверен, что следует срочно «поставить заслон всем коррупционным схемам, которые всегда вокруг аварийного жилья крутились».