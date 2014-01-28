Уфимцы побывают в храме Манчестера на спектакле «Макбет»

28 января в 19:00 в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Галерея ART» состоится показ постановки «Макбет» с Кеннетом Брана в главной роли. Спектакль проходил в Церкви Святого Петра (Манчестер), построенной в 1859 году. Трагедия Уильяма Шекспира - о жажде власти и её разрушительной силе. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, предводитель шотландского королевского войска Макбет выбирает зло как способ достижения своих целей – и за это ему впоследствии придётся поплатиться жизнью.