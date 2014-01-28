mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимцы побывают в храме Манчестера на спектакле «Макбет»

28 января 2014, 15:23
28 января в 19:00 в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Галерея ART» состоится показ постановки «Макбет» с Кеннетом Брана в главной роли. Спектакль проходил в Церкви Святого Петра (Манчестер), построенной в 1859 году. Трагедия Уильяма Шекспира - о жажде власти и её разрушительной силе. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, предводитель шотландского королевского войска Макбет выбирает зло как способ достижения своих целей – и за это ему впоследствии придётся поплатиться жизнью.


#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44