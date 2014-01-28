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Мошенник «надувал» башкирских фермеров, представляясь министром сельского хозяйства

29 января 2014, 00:48
Виртуозно использовал открытый имидж башкирского президента 53-летний мошенник, не впервые наживающийся на доверчивых предпринимателях. Аферист представлялся сельским коммерсантам министром сельского хозяйства, который выполняет поручение главы республики по раздаче успешным фермерам государственных грантов на сельхозтехнику. Хитроумный авантюрист ловко нажимал на кнопки человеческих слабостей, играя на самолюбии и амбициях аграриев.






#Новости#Политика#Денис Объедкин
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