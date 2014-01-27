В Уфе начинает работу комиссия, призванная следить за рекламным обликом города

Первое заседание городской общественной комиссии, призванной следить за оформлением наружной рекламы и ее соответствия архитектурному облику Уфы, состоится 28 января. В комиссию вошли известные рекламщики, медийщики, архитекторы, а также чиновники и деятели культуры и искусства. Комиссия обладает правом разрешить установку той или иной конструкции или отклонить проект, если он не вписывается в художественный стиль городской рекламы или не безопасен для горожан.