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В Уфе начинает работу комиссия, призванная следить за рекламным обликом города

27 января 2014, 12:21
Первое заседание городской общественной комиссии, призванной следить за оформлением наружной рекламы и ее соответствия архитектурному облику Уфы, состоится 28 января. В комиссию вошли известные рекламщики, медийщики, архитекторы, а также чиновники и деятели культуры и искусства. Комиссия обладает правом разрешить установку той или иной конструкции или отклонить проект, если он не вписывается в художественный стиль городской рекламы или не безопасен для горожан.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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