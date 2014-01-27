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В РБ цены на спиртное за год выросли на 18,4%, а тарифы на коммуналку – на 20%

28 января 2014, 00:29
За минувший год в Башкирии стоимость всех товаров и услуг, по сравнению с 2012-м, поднялась на 6,8 процентов. Но рекордсменами среди продовольственных товаров стали цены на муку - они выросли на 29 процентов, хлеб – на 19 процентов и алкоголь – рост стоимости спиртного составил 18,4 процента. Среди услуг наибольшим ростом отличились коммунальные услуги – на 20,7 процентов и тарифы ЖКХ – на 16 процентов.






#Новости#Общество#Денис Объедкин
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