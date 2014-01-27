В администрации президента РБ готовятся к досрочным губернаторским выборам?

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов своим распоряжением назначил на пост заместителя руководителя АП РБ по внутренней политике 54-летнего Альберта Мифтахова. Ранее, в начале января 2014 года, Альберт Ленарович возглавил секретариат президентской администрации, а теперь будет совмещать два этих поста. На высокую чиновничью должность г-н Мифтахов пришел из исполкома регионального отделения «Единой России», где с 2012 года занимал пост председателя.