Мэрия Давлекановского района РБ покупает автомобиль с фантастическими опциями

Глава Давлекановского района Башкирии Закир Бикбулатов не может руководить муниципальным образованием без машины со специально охлажденным центральным подлокотником. Именно такую опцию в джипе Toyota Land Cruiser 200 заказали в местной администрации. Активисты общественного проекта «БашПил» направили жалобу в башкирское управления антимонопольной службы с требованием отменить покупку автомобиля за 3 млн 422 тысячи рублей, заказанного администрацией Давлекановского района.