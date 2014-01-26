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Мэрия Давлекановского района РБ покупает автомобиль с фантастическими опциями

26 января 2014, 23:21
Глава Давлекановского района Башкирии Закир Бикбулатов не может руководить муниципальным образованием без машины со специально охлажденным центральным подлокотником. Именно такую опцию в джипе Toyota Land Cruiser 200 заказали в местной администрации. Активисты общественного проекта «БашПил» направили жалобу в башкирское управления антимонопольной службы с требованием отменить покупку автомобиля за 3 млн 422 тысячи рублей, заказанного администрацией Давлекановского района.



Евгений КОСТИЦЫН.


#Новости#Политика#Денис Объедкин
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