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Облава башкирских гаишников за одну ночь обнаружила 176 пьяных водителей (видео)

25 января 2014, 18:49
Очередной рейд по поимке пьяных водителей провели башкирские автоинспекторы в ночь с пятницы на субботу – с 24 на 25 января. Во время облавы попались нетрезвыми за рулем 176 человек, ненамного меньше, чем в ходе таких проверок в прошлом году. Например, перед новогодними праздниками, в ночь с 27 на 28 декабря таких «камикадзе» оказалось 190 человек, в новогоднюю ночь в Башкирии задержали 114 нетрезвых водителей, а с 1 по 2 января – 126 человек, крутивших баранку в пьяном виде.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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