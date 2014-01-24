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Водителя, погубившего на дороге трех взрослых и младенца, отдадут под суд

24 января 2014, 11:09
На семь лет может угодить за решетку 22-летний житель Белебея, ставший виновником гибели четырех человек, в том числе двухмесячного ребенка. Ночью 26 сентября 2012 года молодой человек на выезде из родного города в сторону Аксаково вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАЗ», везущим древесину. От удара большегруз полетел в кювет, утащив за собой следовавшую следом «семерку». Легковушка оказалось под тягачом и у находившихся в ней, раздавленных многотонной махиной, не было шансов выжить.





#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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