Сенатор Анатолий Бондарук: «Приходится заставлять чиновников заниматься своей работой»

Член Совета Федерации Анатолий Бондарук провел в Уфе очередной прием граждан. Несмотря на то, что сенатор трудится заместителем председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, простые граждане обращаются к представителю Башкирии в верхней палате парламента по самым разнообразным житейским вопросам. Раз в квартал каждый житель республики может прийти к сенатору на прием и поделиться своими проблемами, а Анатолий Бондарук регулярно получает письма, в которых люди обращаются к нему с просьбами помочь решить различные вопросы.