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Сенатор Анатолий Бондарук: «Приходится заставлять чиновников заниматься своей работой»

24 января 2014, 20:40
Член Совета Федерации Анатолий Бондарук провел в Уфе очередной прием граждан. Несмотря на то, что сенатор трудится заместителем председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, простые граждане обращаются к представителю Башкирии в верхней палате парламента по самым разнообразным житейским вопросам. Раз в квартал каждый житель республики может прийти к сенатору на прием и поделиться своими проблемами, а Анатолий Бондарук регулярно получает письма, в которых люди обращаются к нему с просьбами помочь решить различные вопросы.





Евгений КОСТИЦЫН.


#Новости#Политика#Денис Объедкин
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