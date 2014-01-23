Неравнодушные люди собрали для пострадавших в Янауле почти миллион рублей

Почти миллион рублей в помощь жителям, пострадавшим от взрыва газового баллона в доме № 3 на Советской улице в Янауле собрали неравнодушные люди. В администрации Янаульского района подробно отчитались о перечислении средств, поступивших на счет, специально открытый для сбора средств только за одни сутки. Деньги оставшимся без крова перечислили как янаульские предприятия и организации, так и фирмы, расположенные на всей территории Башкирии и за ее пределами.