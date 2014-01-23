Неравнодушные люди собрали для пострадавших в Янауле почти миллион рублей
23 января 2014, 19:55
Почти миллион рублей в помощь жителям, пострадавшим от взрыва газового баллона в доме № 3 на Советской улице в Янауле собрали неравнодушные люди. В администрации Янаульского района подробно отчитались о перечислении средств, поступивших на счет, специально открытый для сбора средств только за одни сутки. Деньги оставшимся без крова перечислили как янаульские предприятия и организации, так и фирмы, расположенные на всей территории Башкирии и за ее пределами.
Наименование получателя: Янаульское финансовое управление (МАУ «Дворец молодежи» л/с 30070002120) ИНН 0271002940 КПП 027101001 Банк получателя: филиал Уралсиб в г. Уфа, г. Уфа К/С 30101810600000000770 БИК: 048073770 Р/С: 40701810800053000001 КБК дохода: 30399050057060000180.