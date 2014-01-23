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Неравнодушные люди собрали для пострадавших в Янауле почти миллион рублей

23 января 2014, 19:55
Почти миллион рублей в помощь жителям, пострадавшим от взрыва газового баллона в доме № 3 на Советской улице в Янауле собрали неравнодушные люди. В администрации Янаульского района подробно отчитались о перечислении средств, поступивших на счет, специально открытый для сбора средств только за одни сутки. Деньги оставшимся без крова перечислили как янаульские предприятия и организации, так и фирмы, расположенные на всей территории Башкирии и за ее пределами.









Реквизиты для перечисления средств:


Наименование получателя: Янаульское финансовое управление (МАУ «Дворец молодежи» л/с 30070002120)
ИНН 0271002940
КПП 027101001
Банк получателя: филиал Уралсиб в г. Уфа, г. Уфа
К/С 30101810600000000770
БИК: 048073770
Р/С: 40701810800053000001
КБК дохода: 30399050057060000180.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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