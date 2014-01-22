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В Уфе будут штрафовать собственников и арендаторов зданий, не убирающих снег

22 января 2014, 17:31
В Уфе начались рейды, призванные усовестить арендаторов и собственников зданий, которые не чистят от снега прилегающую территорию. В мэрии столицы Башкирии напоминают, что в январе выпало осадков на 150 процентов больше нормы и уверены, что коммунальщики со своей работой справляются. А вот ответственность за сугробы рядом с кафе, магазинами, остановочными павильонами, предприятиями и организациями лежит на владельцах этих зданий и киосков.



#Новости#Общество#Денис Объедкин
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