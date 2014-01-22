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В аварии на челябинской трассе пассажиры автобуса не пострадали только чудом

22 января 2014, 12:53
Чудом спаслись пассажиры автобуса «НефАЗ», ставшие участниками крупного ДТП на трассе Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе Башкирии. Здесь 21 января в 10 часов вечера сошлись в лобовом столкновении грузовой автомобиль «Вольво», выехавший на полосу встречного движения и грузовик «Ман» с прицепом. На узкой дороге сразу застопорилось движение, а следовавший за фурой автобус въехал в "Ман", а потом на него отлетел прицеп. Автобус следовал из Екатеринбурга, в нем находилось 28 пассажиров. К счастью, в тяжелой аварии никто не погиб. Одному из пассажиров «НефАЗа» понадобилась госпитализация – у 60-летнего пенсионера травма ног.






#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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