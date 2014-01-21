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Убийца сначала лишил жизни ровесника, а потом и его мать, чтобы она не искала сына

21 января 2014, 13:44
Большую часть жизни проведет за решеткой 20-летний Евгений Кожуров, хладнокровно лишивший жизни 45-летнюю мать и ее 20-летнего сына в Стерлитамаке. Верховный суд Башкирии приговорил молодого душегуба к 23 годам лишения свободы, поскольку мужчина даже не смог объяснить свои зверские поступки. Однако, совершая преступления, молодой человек думал о том, как запутать следы и избежать наказания. Но уловки изверга не помогли ему скрыться от суда и следствия.





#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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