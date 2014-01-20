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Тяга к высшему. В новом мега-университете будет учиться 30 тысяч студентов

20 января 2014, 23:08
Ректор Башкирского государственного педагогического университета Раиль Асадуллин прокомментировал слияние своего вуза с Уфимским государственным университетом экономики и сервиса. По словам ректора-депутата, новая высшая школа будет противостоять низкопробным коммерческим вузам и филиалам, работающим по тем же специальностям, а по количеству студентов новое учебное объединение будет самым большим в Башкирии.


- Кто возглавит вуз?


- Когда заработает новое высшее учебное заведение?


- Сколько сотрудников в БГПУ и УГУЭС?




- Сколько будет после объединения?


- Почему УГУЭС, а не более «родственный» БашГУ?



- Сколько будет факультетов?









Дмитрий КОЛПАКОВ.

Досье «МКС»

Башкирский государственный педагогический университет


Уфимский государственный университет экономики и сервиса
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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