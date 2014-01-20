Тяга к высшему. В новом мега-университете будет учиться 30 тысяч студентов
20 января 2014, 23:08
Ректор Башкирского государственного педагогического университета Раиль Асадуллин прокомментировал слияние своего вуза с Уфимским государственным университетом экономики и сервиса. По словам ректора-депутата, новая высшая школа будет противостоять низкопробным коммерческим вузам и филиалам, работающим по тем же специальностям, а по количеству студентов новое учебное объединение будет самым большим в Башкирии.
- Кто возглавит вуз?
- Когда заработает новое высшее учебное заведение?
- Сколько сотрудников в БГПУ и УГУЭС?
- Сколько будет после объединения?
- Почему УГУЭС, а не более «родственный» БашГУ?
- Сколько будет факультетов?
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Досье «МКС»
Башкирский государственный педагогический университет
Уфимский государственный университет экономики и сервиса