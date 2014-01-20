Тяга к высшему. В новом мега-университете будет учиться 30 тысяч студентов

Ректор Башкирского государственного педагогического университета Раиль Асадуллин прокомментировал слияние своего вуза с Уфимским государственным университетом экономики и сервиса. По словам ректора-депутата, новая высшая школа будет противостоять низкопробным коммерческим вузам и филиалам, работающим по тем же специальностям, а по количеству студентов новое учебное объединение будет самым большим в Башкирии.