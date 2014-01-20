Ревнивый мужчина убил и расчленил соперника, выбросив ноги и туловище на свалку

Жуткую находку обнаружили прохожие в промышленной зоне Стерлитамака, наткнувшись в горе мусора на человеческие ноги. Вскоре неподалеку нашлось и туловище несчастного. Несмотря на то, что ни головы, ни рук убитого пока не обнаружили, башкирские следователи уже нашли преступника, расчленившего человека. А личность погибшего, которого после смерти разрезали и «похоронили» по частям, пока только устанавливается.