Рынком спайсов и миксов в Уфе заправляют полсотни дилеров

Полиция столицы Башкирии взялась ликвидировать точки продаж популярных у молодежи солей и миксов - синтетических веществ, по сути, являющихся наркотиками, но из-за законодательных пробелов выпавших из поля зрения правоохранителей. Процедура занесения в реестр наркотических и психотропных веществ очередной химической формулы нового «эйфоретика» сложна и занимает месяцы: пока она доберется до списка, продавцы незначительно изменят состав, и продолжают торговлю. Поиск дилеров затрудняет способ продажи – через систему тайников-закладок и из-за безналичных расчетов с продавцами.