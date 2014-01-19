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Рынком спайсов и миксов в Уфе заправляют полсотни дилеров

19 января 2014, 22:08
Полиция столицы Башкирии взялась ликвидировать точки продаж популярных у молодежи солей и миксов - синтетических веществ, по сути, являющихся наркотиками, но из-за законодательных пробелов выпавших из поля зрения правоохранителей. Процедура занесения в реестр наркотических и психотропных веществ очередной химической формулы нового «эйфоретика» сложна и занимает месяцы: пока она доберется до списка, продавцы незначительно изменят состав, и продолжают торговлю. Поиск дилеров затрудняет способ продажи – через систему тайников-закладок и из-за безналичных расчетов с продавцами.












Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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