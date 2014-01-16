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В поселке Гумерово вновь погнали протестную волну, чтобы не допустить продажи недр

16 января 2014, 21:02
Башнедра выставили на аукцион Гумеровское месторождение известняков. В извещении сказано, что месторождение предназначено для цементной промышленности. Торги назначены на 20 марта, а торговаться начнут с 2,3 млн рублей. Ранее Башнедра сообщали, что прогнозные ресурсы известняков в Гумеровском месторождении - 171 млн. тонн.В поселке Гумерово, в километре от которого расположен лицензионный участок известняка, сообщение об аукционе восприняли с тревогой: сельчане надеялись, что в прошлом году им удалось убедить власти не разрабатывать месторождение.





Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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