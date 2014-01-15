Уфа поборется за возможность проведения Всемирных игр в 2021 году

О том, что Башкирия готовится к участию в заявочной кампании, стало известно еще в 2011 году, а уже через год президент республики издал указ «О подготовке заявочной книги для участия Уфы в качестве города-кандидата». А на прошедшем в столице России заседании Межведомственной комиссии по организации и проведению международных спортивных соревнований стало известно, что Уфа выдвинута в качестве города-кандидата на проведение XI Всемирных игр в 2021 году