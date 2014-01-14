В Башкирии прошел второй этап IV Кубка РБ среди горнолыжников

12 января горнолыжный комплекс «Кандры-Куль» принял участников второго этапа IV Кубка Республики Башкортостан среди любителей горнолыжного спорта. Это мероприятие традиционно проводится в Туймазинском районе. Четвертый сезон любители горнолыжного спорта состязаются на подготовленных трассах в горнолыжном комплексе «Кандры-Куль». В соревнованиях приняли участие более пятидесяти спортсменов-любителей горнолыжного спорта из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Октябрьского, Бирска.