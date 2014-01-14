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Попавшийся на взятке в 900 тысяч рублей чиновник заплатит государству 27 млн

14 января 2014, 10:58
Верховный суд Башкирии приговорил к штрафу в 27 миллионов рублей и условным пяти годам заключения 33-летнего Рената Халилова, «поднявшего» одну из самых крупных взяток в 2012 году. Напомним, экс-заместитель начальника отдела контроля и управления земельными участками Минимущества РБ намеревался обогатиться на 900 тысяч рублей, но его поймали с поличным при передаче денег на подземной парковке комплекса «Гостиный двор».





#Новости#Политика#Денис Объедкин
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