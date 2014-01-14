Покупателями 100-милионного векселя у мошенников стали башкирские полицейские

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение троице мошенников, пытавшихся сбыть поддельный вексель номиналом 100 млн рублей в Уфе. Двое жителей Башкирии Надыр Исмагилов и Алексей Стасюк, а также Валентина Березина из Ивановской области приобрели в марте 2013-го года простой вексель «Трансинвестбанка» в Москве и решили продать его в столице Башкирии, однако покупателями выступили сотрудники управления экономической безопасности МВД.