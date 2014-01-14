Охранник клуба, запинавший посетителя, будет устраивать фейс-контроль за решеткой

Калининский суд Уфы вынес приговор 20-летнему Руслану Кинзябулатову, убившему 18-летнего юношу. Мужчина проведет шесть лет в колонии строгого режима. Напомним, Руслан Кинзябулатов трудился охранником в ночном клубе «Невский», расположенном на Первомайской улице в Уфе и весьма странно представлял свои служебные обязанности - в порыве служебного рвения нанес тяжкое увечье одному из посетителей ночного заведения, так что несчастный скончался.