mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Охранник клуба, запинавший посетителя, будет устраивать фейс-контроль за решеткой

14 января 2014, 11:25
Калининский суд Уфы вынес приговор 20-летнему Руслану Кинзябулатову, убившему 18-летнего юношу. Мужчина проведет шесть лет в колонии строгого режима. Напомним, Руслан Кинзябулатов трудился охранником в ночном клубе «Невский», расположенном на Первомайской улице в Уфе и весьма странно представлял свои служебные обязанности - в порыве служебного рвения нанес тяжкое увечье одному из посетителей ночного заведения, так что несчастный скончался.



#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44