Рамил Дильмухаметов в администрации президента РБ станет отвечать за кадры

Новым заместителем главы администрации президента РБ Сергея Молчанова стал 57-летний Рамил Дильмухаметов, трудившийся вице-мэром Уфы, а до 2010 года возглавлявший уфимский комитет по управлению муниципальной собственностью. Г-н Дильмухаметов прошел все ступени чиновничьей лестницы, начав свою карьеру еще при советской власти, заведуя коммунальным хозяйством в исполкоме Советского района Уфы. А потом, в 90 годах прошлого века, и возглавив эту районную администрацию.