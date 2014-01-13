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Рамил Дильмухаметов в администрации президента РБ станет отвечать за кадры

13 января 2014, 20:37
Новым заместителем главы администрации президента РБ Сергея Молчанова стал 57-летний Рамил Дильмухаметов, трудившийся вице-мэром Уфы, а до 2010 года возглавлявший уфимский комитет по управлению муниципальной собственностью. Г-н Дильмухаметов прошел все ступени чиновничьей лестницы, начав свою карьеру еще при советской власти, заведуя коммунальным хозяйством в исполкоме Советского района Уфы. А потом, в 90 годах прошлого века, и возглавив эту районную администрацию.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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