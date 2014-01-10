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Главный автоинспектор Башкирии составил печальный рейтинг аварий прошлого года

10 января 2014, 21:49
Главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов поделился в своем блоге печальными итогами минувшего года – в 2013-м в регионе произошло 4979 аварий. Причем, по словам г-на Гильмутдинова, в прошлом году люди погибали в каждом восьмом ДТП – жертвами дорог стали 709 человек. «Все эти жизни были унесены в результате беспечности и недостаточно серьезного отношения к правилам дорожного движения», - констатирует глава УГИБДД МВД по РБ. Как утверждает Динар Гильмутдинов, основная масса дорожных происшествий – 83 процента – случились по вине самих водителей.













#Новости#Общество#Денис Объедкин
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