mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На автовокзалах Башкирии принимаются особые меры безопасности

30 декабря 2013, 17:32
После терактов в Волгограде – здесь с разницей в один день прогремело два взрыва – на железнодорожном вокзале и в троллейбусе, на автовокзалах Башкирии принято решение о принятии особых мер безопасности, связанных с террористической угрозой. Теперь, кроме прохода через привычные для пассажиров республики стандартные арочные металлодетекторы, дополнительно будет досматриваться и багаж, а территория вокруг вокзалов патрулироваться.



#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44