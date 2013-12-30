На автовокзалах Башкирии принимаются особые меры безопасности

После терактов в Волгограде – здесь с разницей в один день прогремело два взрыва – на железнодорожном вокзале и в троллейбусе, на автовокзалах Башкирии принято решение о принятии особых мер безопасности, связанных с террористической угрозой. Теперь, кроме прохода через привычные для пассажиров республики стандартные арочные металлодетекторы, дополнительно будет досматриваться и багаж, а территория вокруг вокзалов патрулироваться.