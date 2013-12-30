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Экс-полицейский попал за решетку за то, что убил человека, приняв его за преступника

30 декабря 2013, 22:48
Бывший оперуполномоченный угрозыска ОВД Калининского района Уфы (отдела полиции № 2) 33-летний Александр Максимов отправится за решетку на пять с половиной лет за то, что убил из табельного оружия человека, приняв его за преступника. Полицейский стрелял по ногам, по его мнению, злоумышленника, но промахнулся и попал в живот и бедро убегавшего. От серьезных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. Являлся ли он и в самом деле преступником, осталось за скобками судебного процесса.




#Новости#Политика#Денис Объедкин
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