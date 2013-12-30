Экс-полицейский попал за решетку за то, что убил человека, приняв его за преступника

Бывший оперуполномоченный угрозыска ОВД Калининского района Уфы (отдела полиции № 2) 33-летний Александр Максимов отправится за решетку на пять с половиной лет за то, что убил из табельного оружия человека, приняв его за преступника. Полицейский стрелял по ногам, по его мнению, злоумышленника, но промахнулся и попал в живот и бедро убегавшего. От серьезных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. Являлся ли он и в самом деле преступником, осталось за скобками судебного процесса.