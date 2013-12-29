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2014-й принесет глобальные изменения в жизни каждого человека

30 декабря 2013, 01:39
Новый 2014-й обещает каждому знаку зодиака эффективное решение проблем уходящего года. Астрологи отмечают, что управительница года Лошадь не даст большинству представителей зодиакальных созвездий расслабиться и плыть по течению. Новый 2014 год принесет с собой глобальные изменения в жизни каждого человека и то, как мы будем на них реагировать, выявит и подчеркнет все наши не самые лучшие качества и черты характера.




































































#Новости#Общество#Денис Объедкин
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