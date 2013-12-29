2014-й принесет глобальные изменения в жизни каждого человека

Новый 2014-й обещает каждому знаку зодиака эффективное решение проблем уходящего года. Астрологи отмечают, что управительница года Лошадь не даст большинству представителей зодиакальных созвездий расслабиться и плыть по течению. Новый 2014 год принесет с собой глобальные изменения в жизни каждого человека и то, как мы будем на них реагировать, выявит и подчеркнет все наши не самые лучшие качества и черты характера.