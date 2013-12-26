Хамитов потребовал срочно завершить работу над стратегией развития Башкирии

В четверг президент Башкирии Рустэм Хамитов выступил перед региональными депутатами с ежегодным посланием. Глава республики призвал башкирский курултай стать более открытым для общества. По его мнению, само предназначение парламента – быть в гуще общественных проблем, работать рядом с людьми. Рустэм Хамитов потребовал «повысить степень участия депутатского корпуса в общих делах республики, борьбе с нарушениями в различных сферах». Он считает, что «нужны парламентские расследования и парламентские комиссии».