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Хамитов потребовал срочно завершить работу над стратегией развития Башкирии

27 декабря 2013, 01:02
В четверг президент Башкирии Рустэм Хамитов выступил перед региональными депутатами с ежегодным посланием. Глава республики призвал башкирский курултай стать более открытым для общества. По его мнению, само предназначение парламента – быть в гуще общественных проблем, работать рядом с людьми. Рустэм Хамитов потребовал «повысить степень участия депутатского корпуса в общих делах республики, борьбе с нарушениями в различных сферах». Он считает, что «нужны парламентские расследования и парламентские комиссии».








#Новости#Политика#Денис Объедкин
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