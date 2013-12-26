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Авария на водоводе заставила автолюбителей пережить раньше времени весенний потоп

26 декабря 2013, 23:23
Сегодня автолюбители, передвигавшиеся по проспекту Салавата Юлаева, наблюдали удивительное явление – первая полоса трассы оказалась затоплена от тоннеля на улице Лесотехникума до развязки с улицей Галле. Причиной потопа стали не капризы природы, а прорвавшаяся около 11 утра труба водовода на улице Клавдии Абрамовой у дома № 5. Несмотря на то, что пробоина в водоводе составила всего 800 миллиметров, вырвавшейся воды оказалось достаточно, чтобы залить несколько кварталов.



#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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