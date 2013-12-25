Нефтехимическим гигантам предложили заключить долгосрочные контракты

Предложил договориться нефтехимическим гигантам Башкортостана и Татарстана – «Башкирской содовой компании» («БСК») и «Нижнекамскнефтехиму» министр промышленности и инновационного развития РБ Алексей Карпухин. Напомним, «БСК» направила своим партнерам извещение о закрытии производства хлористого алюминия, выпускавшегося на площадке № 1 - бывшем заводе «Каустик». Письмо стало полной неожиданностью для татарских нефтехимиков, поскольку хлористый алюминий является катализатором для алкилирования бензола этилена и одним из основных видов сырья.