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Нефтехимическим гигантам предложили заключить долгосрочные контракты

25 декабря 2013, 23:01
Предложил договориться нефтехимическим гигантам Башкортостана и Татарстана – «Башкирской содовой компании» («БСК») и «Нижнекамскнефтехиму» министр промышленности и инновационного развития РБ Алексей Карпухин. Напомним, «БСК» направила своим партнерам извещение о закрытии производства хлористого алюминия, выпускавшегося на площадке № 1 - бывшем заводе «Каустик». Письмо стало полной неожиданностью для татарских нефтехимиков, поскольку хлористый алюминий является катализатором для алкилирования бензола этилена и одним из основных видов сырья.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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