Уфимца, пытавшегося вскрыть банкомат болгаркой, осудили на три года

Неудачливого взломщика банкомата в столице Башкирии приговорили к трем годам лишения свободы. В сентябре формовщика одного из уфимских заводов задержали в микрорайоне Инорс, когда тот пытался вскрыть пилой-болгаркой автомат для выдачи наличности, которой здесь находилось больше миллиона рублей. Грабителя зафиксировала камера наблюдения, и уже через пять минут он оказался в руках сотрудников правопорядка. Против ночного взломщика возбудили уголовное дело.