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Posted 9 июля 2013, 19:19

Published 9 июля 2013, 19:19

Modified 13 марта, 07:57

Updated 13 марта, 07:57

В Уфе начали распродавать самые привлекательные строительные площадки

9 июля 2013, 19:19
Получить 233 млн рублей за один день намерены в мэрии Уфы от продажи прав на застройку города. Власти столицы Башкирии предлагают застройщикам посоревноваться за четыре перспективные площадки. Контракты лимитированы по сроку действия — на освоение площадок дается три года, из которых 12 месяцев отводится на проектирование. Продавцом выступает управление земресурсов. Торги состоятся 23 июля, а итоги подведут 25 июля.

Наиболее дорогая земля — бывшее трамвайное кольцо в районе остановки «Строительная» на проспекте Октября между домами 105 и 107. На месте бывшего кольца, по расчетам мэрии, можно построить два многоэтажных дома. Торговаться начнут с 152 млн рублей.
Другая привлекательная площадка — квартал в районе улицы Ленина и бульвара Ибрагимова, занятый сейчас двухэтажными бараками и частными домами бывших работников ФГУП «Камводпуть». Под снос попадают около 17 жилых домов. Власти просят за площадку 23 млн рублей.

Самая большая площадка в 43 га, оценивается муниципалитетом в 44,8 млн рублей. Квартал ограничен улицами Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской и проспектом Салавата Юлаева и в документах мэрии называется «зоной крутых склонов и оврагов». Под снос и расселение попадают часть домов на улицах Айской, Крестьянской, Мингажева, Ветошникова, Амурской, Чапаева, Новомостовой, Кирова, Красноярской и Челябинским переулком.

Еще одна часть старой Уфы, выставляемой на продажу — квартал за Монументом дружбы окруженный проспектом Салавата Юлаева, улицами Коммунистической, Посадской, территорией сквера у монумента и улицей Октябрьской Революции. Договор с мэрией также предусматривает расселение частного сектора. Торговаться за землю начнут с 14 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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