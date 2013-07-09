В Уфе начали распродавать самые привлекательные строительные площадки

Наиболее дорогая земля — бывшее трамвайное кольцо в районе остановки «Строительная» на проспекте Октября между домами 105 и 107. На месте бывшего кольца, по расчетам мэрии, можно построить два многоэтажных дома. Торговаться начнут с 152 млн рублей.

Другая привлекательная площадка — квартал в районе улицы Ленина и бульвара Ибрагимова, занятый сейчас двухэтажными бараками и частными домами бывших работников ФГУП «Камводпуть». Под снос попадают около 17 жилых домов. Власти просят за площадку 23 млн рублей.