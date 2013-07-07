Книга «Порок» уфимского журналиста становится бестселлером

Posted 7 июля 2013, 18:27
Published 7 июля 2013, 18:27
Modified 13 марта, 07:56
Updated 13 марта, 07:56
— Я писал психологическую драму, — говорит Илья Райх.
И действительно, психологические тонкости, вплетенные в нить повествования, наполняют чтиво драйвом и открывают для читателей массу ранее закрытых для них знаний. Прочтя книгу, каждый читатель обогатится познаниями внутренней жизни мужчин и женщин, которые они стремятся скрыть от публики.
Но при этом это произведение психологической драмой можно назвать лишь условно, так как на наш взгляд главное в книге — эмоциональный накал, который возможен только при соблюдении главных условий развития детективного сюжета, когда преступником может оказаться любой герой, а читатель до последнего не может разгадать загадку, заданную автором.
Впрочем, умение объяснять поступки персонажей движениями подсознания, к автору пришло не сегодня. До журналистской карьеры в газете «КоммерсантЪ», где писатель работал под псевдонимом Илья Амладов, он получил медицинское образование. Именно поэтому так правдоподобны страшные сцены убийств и анатомического театра, именно потому каждое действие персонажей объясняется скрытыми желаниями, в которых многие не признаются даже самим себе.
Некоторые наши читатели уже восхищенно определили для себя жанр этой вещи — «настоящий треш». Но обилие кровавых деталей и сексуальных подробностей нисколько не портит книгу, а только лишний раз подтверждает — уфимский автор открыл новый жанр, который привлекает и любителей «низкого» детективного труда и «высокой» психологической литературы.
Новые главы можно прочитать здесь.