Книга «Порок» уфимского журналиста становится бестселлером

Впрочем, умение объяснять поступки персонажей движениями подсознания, к автору пришло не сегодня. До журналистской карьеры в газете «КоммерсантЪ», где писатель работал под псевдонимом Илья Амладов, он получил медицинское образование. Именно поэтому так правдоподобны страшные сцены убийств и анатомического театра, именно потому каждое действие персонажей объясняется скрытыми желаниями, в которых многие не признаются даже самим себе.