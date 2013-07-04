Завод «Полиэф» отравлял воду и воздух, превышая допустимые нормы в 15 раз

Прокуратура Башкирии обязала гендиректора завода «Полиэф» немедленно устранить экологические нарушения, существующие на производстве. По данным надзорного ведомства республики, химический гигант беззастенчиво отравляет воздух, почву и воду в Благовещенске. Ревизоры в погонах установили, что предприятие без разрешения выбрасывает вредные газы в атмосферу, а также сливает загрязняющие вещества в реку Белую в количестве, превышающие допустимые нормативы в 15 раз.

Кроме того, отходы четвертого класса опасности, которые должны утилизироваться специальными организациями, попросту складируются на территории «Полиэфа». Для начала прокуроры привлекли к административной ответственности ОАО «Полиэф», оштрафовав завод на 165 тысяч рублей. Теперь после отправления представления генеральному директору с требованием немедленно прекратить травить природу, в надзорном ведомстве Башкортостана взяли на контроль исполнение этого документа. Любопытно, что в среду на «Полиэфе» побывал премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев, который как раз говорил о неукоснительном соблюдении экологических норм и неотвратимом наказании для тех, кто игнорирует эти правила. Так что теперь, если на заводе не выполнят требования прокуратуры, акционерное общество и его руководители вряд ли отделаются минимальным штрафом за загрязнение экологической среды.