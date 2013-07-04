Завод «Полиэф» отравлял воду и воздух, превышая допустимые нормы в 15 раз

Posted 4 июля 2013, 12:58
Published 4 июля 2013, 12:58
Modified 13 марта, 07:56
Updated 13 марта, 07:56
Кроме того, отходы четвертого класса опасности, которые должны утилизироваться специальными организациями, попросту складируются на территории «Полиэфа». Для начала прокуроры привлекли к административной ответственности ОАО «Полиэф», оштрафовав завод на 165 тысяч рублей.
Теперь после отправления представления генеральному директору с требованием немедленно прекратить травить природу, в надзорном ведомстве Башкортостана взяли на контроль исполнение этого документа.
Любопытно, что в среду на «Полиэфе» побывал премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев, который как раз говорил о неукоснительном соблюдении экологических норм и неотвратимом наказании для тех, кто игнорирует эти правила.
Так что теперь, если на заводе не выполнят требования прокуратуры, акционерное общество и его руководители вряд ли отделаются минимальным штрафом за загрязнение экологической среды.