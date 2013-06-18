Неопытный водитель погиб страшной смертью, налетев на электроопору

Это не первый случай в Уфе, когда неумелые водители попадают в «смертельные» ДТП. Так, авария со смертельным исходом случилась в ночь с 1 на 2 июня в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева в столице Башкирии. 31-летний водитель «Лады» 99 модели не справился с управлением и врезался в бетонные блоки, разделяющие потоки автомобилей, двигающихся в одном направлении. Скорее всего, молодой человек в темноте не заметил, что въезд в тоннель под улицей Лесотехникума в Уфе делится на два «рукава». Проспект Салавата в этом месте имеет небольшой изгиб и водитель, для того, чтобы попасть в тоннель, должен перестроиться на ту или иную полосу въезда не менее чем за 50 метров. Машина ехала на высокой скорости, и совершить маневр, повернув руль вправо или влево, мужчина не сумел. «ВАЗ»-21099 разбился вдребезги, у водителя не было шансов выжить.