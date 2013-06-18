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Posted 18 июня 2013, 06:07

Published 18 июня 2013, 06:07

Modified 13 марта, 07:54

Updated 13 марта, 07:54

Неопытный водитель погиб страшной смертью, налетев на электроопору

18 июня 2013, 06:07
Страшной смертью погиб 22-летний уфимец в ночь с 17 на 18 июня. Молодой человек за рулем «вазовской» 13 модели на улице Сельской Богородской около двух часов ночи не справился с управлением и, вылетев на встречную полосу, врезался в столб электроопоры. Летевшую на высокой скорости машину препятствие разорвало пополам — у молодого человека не было шансов выжить.

Юноша, ехавший в сторону улицы Тухвата Янаби, что находится в микрорайоне Инорс, всего лишь год назад сел за руль «ВАЗ-2113» и, вероятно, молодому водителю не хватило навыков, чтобы выровнять мчащийся по пустой улице автомобиль, а последствия неопытности оказались трагическими.

Это не первый случай в Уфе, когда неумелые водители попадают в «смертельные» ДТП. Так, авария со смертельным исходом случилась в ночь с 1 на 2 июня в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева в столице Башкирии. 31-летний водитель «Лады» 99 модели не справился с управлением и врезался в бетонные блоки, разделяющие потоки автомобилей, двигающихся в одном направлении. Скорее всего, молодой человек в темноте не заметил, что въезд в тоннель под улицей Лесотехникума в Уфе делится на два «рукава». Проспект Салавата в этом месте имеет небольшой изгиб и водитель, для того, чтобы попасть в тоннель, должен перестроиться на ту или иную полосу въезда не менее чем за 50 метров. Машина ехала на высокой скорости, и совершить маневр, повернув руль вправо или влево, мужчина не сумел. «ВАЗ»-21099 разбился вдребезги, у водителя не было шансов выжить.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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