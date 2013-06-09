Сейф сенатора от Башкирии Анатолия Бондарука воры вскрыли на чердаке его дома

Следователи изымали документы и компьютерные носители, чтобы выяснить, насколько виновны в совершении должностного преступления чиновники, проводившие в прошлом году аукцион на право аренды на 49 лет участка для добычи древесины объемом свыше 100 кубометров и незаконно отказавшие в торгах одному из участников. Скорее всего, проведение обысков — это только начало расследования коррупционных прегрешений чиновников регионального Минсельхоза, а дело о превышении должностных полномочий при проведении одного из аукционов, лишь повод, чтобы изъять документацию ведомства для возбуждения более существенных уголовных дел. Так как компания «Селена» является одним из крупных игроков на лесном рынке республики, вполне возможно, что квартиру сенатора «заказали».