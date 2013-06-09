Сейф сенатора от Башкирии Анатолия Бондарука воры вскрыли на чердаке его дома

Posted 9 июня 2013, 12:18
Published 9 июня 2013, 12:18
Modified 13 марта, 07:54
Updated 13 марта, 07:54
О том, что квартира Анатолия Бондарука подверглась криминальному нападению, стало известно в кратчайшие сроки. В субботу, местная детвора, играя на чердаке, обнаружила документы на оружие и удостоверения личности сенатора, выброшенные ворами.
Дети спустились с важными бумагами во двор и обратились к взрослым, один из которых оказался бывшим сотрудником МВД по РБ. И только потом об ограблении своего жилища узнал хозяин. Не трудно догадаться, что грабители оказались в квартире «по наводке», отлично зная, что жильцы будут отсутствовать в течение длительного времени.
Как стало известно «МКС», на замках двери отсутствуют следы взлома — воры проникли в апартаменты сенатора, открыв дверь имевшимся у них ключом.
Этот факт существенно сужает круг поиска грабителей — они не случайно оказались в жилище определенного человека и искали тоже что-то конкретное.
Не менее любопытно, что в доме присутствовали ценные книги и подлинники произведений искусства, но воры их не тронули, а вытащили на чердак сейф, который тут же взломали. Железный ящик вскрыли топором и, забрав необходимое и деньги, здесь же выбросили ненужные документы.
Существует несколько версий произошедшего — в том числе и то, что ограбление квартиры может быть «акцией устрашения» людей, заинтересованных в переделе башкирского леса. Анатолий Бондарук является собственником компании «Селена», инвестирующей в лесоперерабатывающую промышленность Башкортостана, а в последнее время в лесной отрасли происходят весьма загадочные события. В частности, на минувшей неделе в Минлесхозе, администрации Караидельского района РБ и Караидельском лесничестве прошли обыски.
Следователи изымали документы и компьютерные носители, чтобы выяснить, насколько виновны в совершении должностного преступления чиновники, проводившие в прошлом году аукцион на право аренды на 49 лет участка для добычи древесины объемом свыше 100 кубометров и незаконно отказавшие в торгах одному из участников. Скорее всего, проведение обысков — это только начало расследования коррупционных прегрешений чиновников регионального Минсельхоза, а дело о превышении должностных полномочий при проведении одного из аукционов, лишь повод, чтобы изъять документацию ведомства для возбуждения более существенных уголовных дел. Так как компания «Селена» является одним из крупных игроков на лесном рынке республики, вполне возможно, что квартиру сенатора «заказали».